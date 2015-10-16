基金产业：最近一周股票及公司债基金吸引55亿美元资金流入--理柏

路透纽约10月15日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示，在周三为止的一周内，股票及公司债基金吸引了55亿美元的投资人新资金流入。

投资人投入25亿美元至美国股票型共同基金及上市交易基金(ETF)，而在前一周则是有80亿美元资金流出。

理柏称，应税债券基金则是吸引30亿美元资金流入，是连续第二周有新资金流入。

美国投资级公司债基金至周三止当周吸引11亿美元新资金流入，为五周来首见。

高收益债券基金持续受投资人青睐，当周共吸引15亿美元资金流入。

资金流入意味着投资人冒险意愿升高，因有新的迹象显示美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能延后升息，由于美国和全球经济走软。纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，近期数据显示美国经济正在放缓，因存货、美元升值及全球成长疲软阻碍美国经济扩张。

协助管理超过5,500亿美元资产的Prudential Fixed Income资深投资经理Greg Peters周四表示，垃圾债券看起来相当有意思，因为在利率较低和美联储加息步伐迟缓的情况下，其利差却在扩大。

根据美银美林高收益指数，目前垃圾债券收益率(殖利率)与美国公债间的利差达6.31个百分点，今年年初的时候约为5个百分点。

新兴市场股票基金在当周有1.87亿美元流入，为连续第二周资金流入；但开发中(发展中)国家债券基金则有1.64亿美元资金流出，为连续第三周资金流出。

投资人并非一致抱持乐观态度。