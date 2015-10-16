《图表新闻》面对资本逃离，墨西哥等新兴国家为保护本币致外储大降

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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另外，部分国家的外汇储备数据也可能令人误解。巴西央行数据显示，巴西外汇储备持稳于3,700亿美元左右，因央行无意直接卖出美元，但“远期外汇帐”赤字高达1,080亿美元。
若将此一美元空仓列入计算，巴西外汇储备远低于表象。
外汇储备可能以其他方式加以美化。土耳其的储备数据1,170亿美元看起来颇为稳健，但这其中包括商业银行存放在央行的硬货币储备。分析师认为，土耳其的实际外汇储备不到500亿美元。
部分国家的外汇储备仍在上升。面对紧盯美元压力不断上行，香港当局一直在抛售本币，季度外汇储备上升至43亿美元，自去年12月以来增长5%。
俄罗斯季度外汇储备增加120亿美元，尽管年内减少5%。
印度季度外汇储备持平，但今年上升将近10%。(完) (编译 许娜/孙茉莉/陈宗琦；审校 李爽/高琦)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。