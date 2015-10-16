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亚洲 | 2015年 10月 16日 星期五 11:48 BJT

韩国已公布经济指标--2015/10/16

经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值

(GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.3% @-r +0.8% @-r 10月22日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 +0.6% +0.7% 11月2日 --

工业生产(m/m) 8月 +0.4% @-p -0.3% @-r 10月29日 -- 失业率 9月 3.5% @ 3.6% @ 11月10日 -- 贸易收支(亿美元) 9月 顺差89 r 顺差43 r 11月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)

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