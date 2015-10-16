中国货币市场：主要回购利率继续盘整，供给充足整体偏松格局不变

路透北京10月16日 - 中国银行间市场周五主要回购加权利率 延续盘整态势，整体变动不大。交易员表示，今天资金维持近期以来的宽松局面，需求基本都能够获得满足，短期内宽松局面不会有变。

他们并称，即将出炉的三季度数据料不会太好，结合近期的一系列经济指标，货币宽松仍有空间，预计央行日常仍将通过公开市场调节流动性，并保持整体偏松的基调。

“挺宽松的，利率这周都没怎么动，基本都一样,...我们今天借得不少，都能满足，没什么问题。”北京一券商交易员说，“供给方面还是长（期限）钱多，短（期限）钱相对较少，因为短钱便宜嘛。”

他并称，预计下周国内生产总值(GDP)数据表现也不会太好，目前的宽松格局没有理由会发生变化。

而对于即将到来的缴税，市场亦并不担心会对资金面产生多大影响。上海一银行交易员称，流动性充裕情况下缴税因素对资金面不会有明显影响，市场资金充足的局面不会变。

中国央行公开市场本周净回笼700亿元人民币；分析人士认为，央行操作规模只是恢复日常节奏，净回笼仅是顺势微调，宽松基调并未改变。

中国将于下周一（19日）发布三季度GDP等宏观数据。路透综合50家机构预测中值结果显示，三季度GDP增速预计破七跌至6.8%，这将为2009年金融危机以来最低；固定资产投资持于较低增速，加之上半年金融业对经济增长的贡献减弱，都将使GDP承压。

另一份路透调查显示，到年底前中国央行预计降息25个基点，下调存款准备金率50个基点。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8725 1.8785 -0.60

七天 2.3769 2.3867 -0.98

14天 2.7139 2.6988 +1.51

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.7850 2.6750 +11.00

七天 2.5000 1.9200 +58.00

14天 2.4000 2.2800 +12.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8800 1.8800 +0.00

七天 2.4000 2.4100 -1.00

14天 2.7200 2.7000 +2.00

Shibor

其中:隔夜 1.8990 1.9010 -0.20

七天 2.3940 2.3970 -0.30

三个月 3.1826 3.1846 -0.20

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