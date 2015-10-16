《全球汇市》美元上涨，受益于美通胀数据和欧央行宽松政策预期

美元兑日圆 涨0.2%至119.13日圆，脱离隔夜创下的七周低位118.065。美元本周或跌0.9%。

新西兰元和澳元在两日大涨后，遭遇获利了结。

新西兰元兑美元 下跌0.2%至0.6835美元，本周稍早曾创三个月高位0.6897美元，因预期新西兰央行可能暂停降息。

澳元兑美元 跌0.5%至0.7292美元。澳元本周有望上涨0.5%，大宗商品价格走坚及对美联储今年升息的怀疑升高带来支撑。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1379 1.1382 -0.03 -5.94 1.2097

美元/日圆 119.07 118.87 0.17 -0.33 119.68

欧元/日圆 135.49 135.30 0.14 -6.70 144.78

美元/瑞郎 0.9511 0.9508 0.03 -4.33 0.9941

英镑/美元 1.5473 1.5452 0.14 -0.64 1.5573

美元/加元 1.2875 1.2862 0.10 10.82 1.1618

澳元/美元 0.7288 0.7326 -0.52 -10.77 0.8168

新西兰元/美元 0.6834 0.6845 -0.16 -12.35 0.7797

澳元/日圆 86.780 87.080 -0.34 -11.20 97.750

新西兰元/日圆 81.370 81.370 0.00 -12.97 93.310

英镑/日圆 184.24 183.68 0.30 -0.86 186.38

澳元/新西兰元 1.0661 1.0682 -0.20 1.83 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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