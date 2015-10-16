中国汇市：人民币早盘因对经济前景担忧下跌逾百点，短期料延续双向波动

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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* 人民币早盘下跌逾百点
* 下周一将公布三季度经济增长数据，预期不佳
* 人民币仍存贬值预期，但下跌空间有限
路透上海10月16日 - 人民币兑美元即期 周五早盘下跌逾百点，中间价亦走跌。交易员称，本周一系列中国数据凸显经济下行压力，人民币贬值压力难消，但继续大幅贬值可能性亦有限，区间双向波动走势料延续。
他们并指出，今早离岸 亦出现明显下跌，两地价差略有扩大；下周一中国国家统计局将公布三季度经济增长数据，机构普遍预测三季度GDP增幅破七是大概率事件，这或加大人民币下行压力。
“感觉近期人民币波动率加大了，这几天调整是对前面过快上涨的一个修正吧，还是会在区间内双向波动吧，大的升贬都不太可能。”一中资行交易员表示。
国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长盛来运将在下周一介绍2015年前三季度国民经济运行情况。
路透综合50家机构预测中值结果显示，三季度GDP增速预计破七跌至6.8%，这将为2009 年金融危机以来最低。
北京时间11:52，人民币兑美元 即期报6.3568元，上日收报6.346元。今日人民币兑美元中间价 报6.3436元，上日中间价为6.3402元。人民币兑美元即期成交额 为87.65亿美元，上日半日为117亿美元。
全球汇市方面，美元周五获得良好支撑，此前从七周低点反弹，得益于美国通胀数据强于预期，而且欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼的讲话令外界预期，欧元区政策将进一步放宽。
中国外汇交易中心周五更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3543。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.507元, 上日尾盘为6.499元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.362/6.3631元, 上一交易日尾盘报6.3505元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。