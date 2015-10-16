中国汇市：人民币早盘因对经济前景担忧下跌逾百点，短期料延续双向波动

* 人民币早盘下跌逾百点

* 下周一将公布三季度经济增长数据，预期不佳

* 人民币仍存贬值预期，但下跌空间有限

路透上海10月16日 - 人民币兑美元即期 周五早盘下跌逾百点，中间价亦走跌。交易员称，本周一系列中国数据凸显经济下行压力，人民币贬值压力难消，但继续大幅贬值可能性亦有限，区间双向波动走势料延续。

他们并指出，今早离岸 亦出现明显下跌，两地价差略有扩大；下周一中国国家统计局将公布三季度经济增长数据，机构普遍预测三季度GDP增幅破七是大概率事件，这或加大人民币下行压力。

“感觉近期人民币波动率加大了，这几天调整是对前面过快上涨的一个修正吧，还是会在区间内双向波动吧，大的升贬都不太可能。”一中资行交易员表示。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长盛来运将在下周一介绍2015年前三季度国民经济运行情况。

路透综合50家机构预测中值结果显示，三季度GDP增速预计破七跌至6.8%，这将为2009 年金融危机以来最低。

北京时间11:52，人民币兑美元 即期报6.3568元，上日收报6.346元。今日人民币兑美元中间价 报6.3436元，上日中间价为6.3402元。人民币兑美元即期成交额 为87.65亿美元，上日半日为117亿美元。

全球汇市方面，美元周五获得良好支撑，此前从七周低点反弹，得益于美国通胀数据强于预期，而且欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼的讲话令外界预期，欧元区政策将进一步放宽。

中国外汇交易中心周五更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3543。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.507元, 上日尾盘为6.499元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.362/6.3631元, 上一交易日尾盘报6.3505元。