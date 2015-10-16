中国债市动态：信贷数据向好现券承压回调，一年新发国债利率高于预期

路透上海10月16日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率继续反弹，长端国债收益率升幅明显。交易员表示，央行昨日公布的9月新增信贷规模意外走高，加之前期收益率快速下行后止盈压力释放，利率债整体承压回调。

“之前下的快，现在上得也快，”上海一银行交易员表示，早间止盈盘卖压明显，十年国债已反弹至3.13%-3.14%附近，而昨日尾盘成交还在3.08%。

他认为，9月货币信贷及社融数据向好，信用扩张加速引发未来基本面好转预期，短期内宽货币取向虽未改，但资金价格下降空间存疑。考虑到十一以来收益率快速下行主要受国债期货情绪带动、基本面利多支撑有限，债市降温亦较为迅速。

受居民和企业中长期贷款明显改善的推动，中国9月新增贷款创纪录同期最高；而委托贷款和债券融资规模增加亦推动社融增量同比多增。分析人士认为，新增贷款超预期反映整体信贷需求出现好转，而资金面持续改善加之财政继续发力将有助于经济逐步企稳。

有交易员表示，下一步债市关注点或落于实体经济有无改善。下周一(19日)三季度GDP数据即将出炉，路透综合50家机构预测中值结果显示，三季度GDP增速预计破七跌至6.8%，这将为2009年金融危机以来最低；固定资产投资持于较低增速，加之上半年金融业对经济增长的贡献减弱，都将使GDP承压。

一级市场方面，中国财政部稍早招标发行220亿元人民币一年期固息国债，中标利率为2.41%，高于此前2.35%的市场预测均值。

上海一银行交易员指出，一年期国债需求受制于资金成本，“除非是银行拿有返税，不然(利率)就太低了；如果用七天回购的资金成本去滚，可能与收益是倒挂的，现在资金价格很稳，资产价格可能也下不去。”

此外，中国财政部上午还招标发行了100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.3134%。 中国进出口银行招标一年和10年期固息增发债，中标收益率分别为2.6521%和3.6749%，对应投标倍数分别为3.72倍和3.90倍。

剩余期限近10年的国开债150210最新报价 为3.6125%/3.5900%，上日尾盘为3.5950%/3.5700%。剩余期限近10年的国债150016最新报价 为3.1450%/3.1000%，上日尾盘为3.0950%/3.0600%。