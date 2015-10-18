主要国家经济指标预测--10月19日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月19日(一) 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 62 62 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- -0.5% (较上年同期) -- -4.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月16日(五) 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 38.7 -- 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 42.2 -- 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 50.7 -- 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 顺差4.67 -- 全球贸易收支(亿欧元) 顺差18.5 -- 0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 8月 顺差112 -- 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) -0.1% -0.1% 扣除食品和能源HICP(较前月) +0.4% +0.5% (较上年同期) +0.8% +0.9% 1230 加拿大制造业销售(较前月) 8月 -0.2% -1.0% 1315 美国工业生产(较前月) 9月 -0.2% -0.2% 产能利用率 77.5% 77.4% 制造业产出(较前月) -0.1% -0.2% 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 8月 537 562.5 1400 美国密西根大学消费者信心指数 10月初值 92.1 89.0 现况指数 106.7 101.5 预期指数 82.7 79.0 2000 美国整体资本净流动(亿美元) 8月 净流出92 -- 外国购买美国公债(亿美元) 净卖出350 -- (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”