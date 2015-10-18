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亚洲 | 2015年 10月 19日 星期一 07:21 BJT

****主要国家经济指标预测--10月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段    预估值       前值    
    10月19日(一)
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数         10月       62           62
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)               9月       --        -0.5%
                                (较上年同期)                     --        -4.4%

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      现值      预估值 
    10月16日(五)
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月      38.7          -- 
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月      42.2          --  
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月      50.7          --  
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  8月  顺差4.67          --   
                 全球贸易收支(亿欧元)                       顺差18.5          --  
    0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 　　　　　 8月   顺差112          --    
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    9月终值     +0.2%       +0.2%  
                                   (较上年同期)          　　  -0.1%       -0.1%
               扣除食品和能源HICP(较前月)                      +0.4%       +0.5%
                              (较上年同期)                     +0.8%       +0.9%
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                      8月     -0.2%       -1.0%
    1315 美国工业生产(较前月)                          9月     -0.2%       -0.2%
             产能利用率                                        77.5%       77.4%
             制造业产出(较前月)                                -0.1%       -0.2%
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                     8月       537       562.5
    1400 美国密西根大学消费者信心指数             10月初值      92.1        89.0
                             现况指数                          106.7       101.5
                             预期指数                           82.7        79.0
    2000 美国整体资本净流动(亿美元)                    8月  净流出92          -- 
         外国购买美国公债(亿美元)                          净卖出350          --  
    (完)

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