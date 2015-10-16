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亚洲 | 2015年 10月 16日 星期五 13:51 BJT

日本债市：公债价格几无变动，静候稍晚央行总裁讲话

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.005%

五年期公债 0.060% +0.5 0.055%

10年期公债 0.315% +0.0 0.315%

20年期公债 1.075% -0.5 1.080%

30年期公债 1.345% -0.5 1.350%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.36 +0.04 148.32

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 陈宗琦/王颖/郑茵)

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