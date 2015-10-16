路透调查：台湾9月外销订单金额料较上年衰退12.7%，连六月衰退

路透台北10月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾9月外销订单金额料较上年同期衰退12.7%，是连续第六个月的衰退。

台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。