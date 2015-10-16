路透调查：台湾9月外销订单金额料较上年衰退12.7%，连六月衰退

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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* 台湾9月外销订单金额预估年减12.7%(前月为年减8.3%)
* 数据将于10月20日(周二)0800GMT公布
路透台北10月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾9月外销订单金额料较上年同期衰退12.7%，是连续第六个月的衰退。
经济部上月表示，由于去年第四季以来单月外销订单金额偏高，因此今年全年外销订单恐沦为衰退。目前美国接单唯一勉强维持正成长，并以资通讯产品接单情况为成长来源。
台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。
以下为金融机构对9月外销订单的预估年变动率：(%)
金融机构 预估值
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美银美林 -12.10
中国信托商业银行 -5.00
Forecast -14.40
富兰克林华美投信 -7.40
安智银行 -17.50
永丰投顾 -6.86
法国兴业银行 -10.20
大众银行 -15.10
台新投顾 -15.00
元大投顾 -13.30
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中值 -12.70(完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如/黄凯)
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荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。