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亚洲 | 2015年 10月 16日 星期五 14:32 BJT

路透调查：台湾9月外销订单金额料较上年衰退12.7%，连六月衰退

* 台湾9月外销订单金额预估年减12.7%(前月为年减8.3%)

* 数据将于10月20日(周二)0800GMT公布

路透台北10月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾9月外销订单金额料较上年同期衰退12.7%，是连续第六个月的衰退。

经济部上月表示，由于去年第四季以来单月外销订单金额偏高，因此今年全年外销订单恐沦为衰退。目前美国接单唯一勉强维持正成长，并以资通讯产品接单情况为成长来源。

台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。

以下为金融机构对9月外销订单的预估年变动率：(%)

金融机构 预估值

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美银美林 -12.10

中国信托商业银行 -5.00

Forecast -14.40

富兰克林华美投信 -7.40

安智银行 -17.50

永丰投顾 -6.86

法国兴业银行 -10.20

大众银行 -15.10

台新投顾 -15.00

元大投顾 -13.30

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中值 -12.70(完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如/黄凯)

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