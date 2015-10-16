欧股业绩：雀巢调降全年业绩展望，之前公布九个月营收不及预期

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透瑞士沃韦10月16日 - 食品行业巨擘雀巢(Nestle) 周五调降全年业绩展望，此前公司受到美极(Maggi)快熟面在印度召回事件影响，同时旗下皮肤护理部门在第三季有一项退税调整。
今年1-9月经汇率、收购和资产剥离因素调整后的“自体业务”成长放缓至4.2%，不及上半年的4.5%，进一步落后于公司制定的2015年自体成长目标5%。
公司调降2015年目标调降至增长4.5%，低于其长期模型增长区间5-6%。
雀巢是全球最大的包装食品公司，今年1-9月营收为649亿瑞郎(682.3亿美元)，不及路透调查中分析师预期的659亿瑞郎。(完)
(编译 郑茵 审校 高琦)
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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