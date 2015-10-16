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市场报道 | 2015年 10月 16日 星期五 14:07 BJT

欧股业绩：雀巢调降全年业绩展望，之前公布九个月营收不及预期

路透瑞士沃韦10月16日 - 食品行业巨擘雀巢(Nestle) 周五调降全年业绩展望，此前公司受到美极(Maggi)快熟面在印度召回事件影响，同时旗下皮肤护理部门在第三季有一项退税调整。

今年1-9月经汇率、收购和资产剥离因素调整后的“自体业务”成长放缓至4.2%，不及上半年的4.5%，进一步落后于公司制定的2015年自体成长目标5%。

公司调降2015年目标调降至增长4.5%，低于其长期模型增长区间5-6%。

雀巢是全球最大的包装食品公司，今年1-9月营收为649亿瑞郎(682.3亿美元)，不及路透调查中分析师预期的659亿瑞郎。(完)

(编译 郑茵 审校 高琦)

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