台湾股市：震荡续收升至两个半月新高，台积电转弱令大盘续涨乏力

路透台北10月16日 - 台湾股市周五小幅震荡续收升至两个半月新高。分析师表示，全球晶圆代工龙头--台积电 上日释出讯息多空夹杂，其中下修全球半导体今年成长率至零，令其股价转弱，并使台股少了续涨动能，今日大盘指数暂在8,600点附近窄幅波动。

台湾加权股价指数 小幅收升0.04%，报8,604.95点，此前收盘高位为7月31日的8,665.34点；今日成交初值 为940.37亿台币，上交易日修正后为951.89亿。

凯基投顾分析师张明祥表示，尽管台积电预期第四季库存调整应会有明显去化，但此前股价已反应该项利多，而台积电不仅调降资本支出也下修全球半导体成长预测，令其股价及大盘双双承压。

〞下周台指期拉高或持平结算的可能性高。〞他预估，下周大盘指数主要交投区间落在月线的8,384点至半年线的8,880点。

目前外资偏多布局台股期现货，周四外资在台指期净多单部位增至2.41万口、现货也买超114.39亿台币，推升本周台股收高1.88%。

张明祥指出，下周三台指期可望持平或拉高结算，将有助于台股现货上半周维持高档整理格局，下周仍须关注苹果 公布财报将影响台湾供应链股价表现及欧洲央行是否释出进一步宽松。

亚洲股市周五触及两个月高点，追随美股的涨势，因美国消费者物价和初请失业金数据令人乐观，缓解了对美国经济强劲程度的一些担忧。