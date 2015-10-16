欧股业绩：家乐福第三季销售额增长加速，受南欧经济改观提振

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透巴黎10月16日 - 欧洲最大零售商--家乐福 周五公布，第三季销售额增长加速，因南欧表现好转，法国经济保持良好动能，而且巴西经济虽在放缓但却表现出了韧性。
不过在华销售仍拖后腿，受中国疲弱消费状况拖累。
该公司称，第三季销售额为215.44亿欧元(245.3亿美元)，略高于分析师平均预期的215亿欧元。
当季扣除燃料和汇率的营收增长4.2%，第二季增幅为2.6%。
备受关注的同店销售增长0.7%，高于第二季0.5%的增幅。
在巴西的销售额增长7.4%，而在华销售下降11.2%。巴西是家乐福第二大市场，仅次于法国。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
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荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。