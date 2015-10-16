路透基点：业成集团寻求2.5亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港10月16日 - 路透旗下基点报导，消息人士称，鸿海富士康 科技集团部分控股的触控显示技术厂商业成集团正在市场内寻求2.5亿美 元三年期贷款。 牵头行兼簿记行为法国巴黎银行和兆丰国际商业银行，后者还担任额 度代理行。本案担保人为业成控股股份有限公司(GIS)。贷款分为两部分 ，A部分为1.5亿美元定期贷款，带有延长两年的选择；B部分为1亿美元循 环信贷。 贷款利率以三个月或六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)为基准 ，与借款人税前净利润率挂钩： 税前净利润率不到0%，加码200个基点； 税前净利润率为0.1-2.0%，加码185基点； 税前净利润率为2.0%或以上，加码160基点。 若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor差距超过 30基点，借款企业还将支付额外利息。 受邀银行将按三个级别参贷：承贷4,000万美元或以上者获牵头行头 衔，前端费40个基点；承贷2,500-3,990万美元的银行费用为30个基点； 承贷1,000-2,490万美元获20个基点费用。以较低级别参贷的银行均为参 贷行头衔。 A部分贷款将分六次、每半年一次以非等额方式还款：第一至五次各 还本金10%，第六次偿还50%。 此外还有10个基点的承诺费。银行承贷回复的截止日期为10月30日。 贷款资金用于现有债务的再融资和运营资本。 该借款企业上一次进入市场是在2013年6月寻求一笔2.5亿美元的三年 期贷款，结构与本案类似。当时这宗贷款的利率分别较Libor分别加码135 基点和130基点，但最终未能完成。(完) (编译 郑茵 审校 张明钧)