纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，美联储决策者之间的意见不像看起来那般分歧 ，而且大都根据相同的框架来决定升息时间。他认为，失业率的下降最终将导致价格水平上 升，并称他不需要看到价格上涨，就会对通胀上升充满信心。克利夫兰联邦储备银行总裁梅 斯特则表示，不同的意见则反映了互相抵触的经济数据，她对于矛盾观点的出现并不感到意 外。 澳洲央行周五警告称，之前住房贷款的放贷标准比最初认为的要宽松，加剧楼市最终出 现低迷的风险。澳洲央行表示，监管机构最近收紧贷款标准，似乎带来乐见的投资者需求放 缓趋势，且使悉尼和墨尔本这些热门市场楼市降温。但央行强调，银行业被通知要对居民和 商业贷款“一直保持”严格标准。 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周四表示，需要采取新措施来提振欧元区成长 ，而通胀仍持续低于欧洲央行目标，甚至排除能源价格的通胀亦是如此。他呼吁采取新措施 提振欧元区需求、改善竞争力、并加强区内经济一体化。 印度尼西亚央行周四维持指标利率不变，该决定符合外界广泛预期，反映出存在阻止央 行试图通过降息以刺激经济成长的压力。但印尼央行发言人表示，宏观经济稳定面临的压力 减退，未来货币政策有放松空间。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.75% 2015年8月25日降25基点 一年期贷款利率4.60% 2015年8月25日降25基点 台湾 重贴现率1.750% 2015年9月24日降12.5基点 担保放款融通利率2.125% 2015年9月24日降12.5基点 短期融通利率4% 2015年9月24日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2015年9月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 李爽 审校 高琦)