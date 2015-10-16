版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 16日 星期五 14:43 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，美联储决策者之间的意见不像看起来那般分歧
，而且大都根据相同的框架来决定升息时间。他认为，失业率的下降最终将导致价格水平上
升，并称他不需要看到价格上涨，就会对通胀上升充满信心。克利夫兰联邦储备银行总裁梅
斯特则表示，不同的意见则反映了互相抵触的经济数据，她对于矛盾观点的出现并不感到意
外。 
    
    澳洲央行周五警告称，之前住房贷款的放贷标准比最初认为的要宽松，加剧楼市最终出
现低迷的风险。澳洲央行表示，监管机构最近收紧贷款标准，似乎带来乐见的投资者需求放
缓趋势，且使悉尼和墨尔本这些热门市场楼市降温。但央行强调，银行业被通知要对居民和
商业贷款“一直保持”严格标准。 
    
     欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周四表示，需要采取新措施来提振欧元区成长
，而通胀仍持续低于欧洲央行目标，甚至排除能源价格的通胀亦是如此。他呼吁采取新措施
提振欧元区需求、改善竞争力、并加强区内经济一体化。 
    
    印度尼西亚央行周四维持指标利率不变，该决定符合外界广泛预期，反映出存在阻止央
行试图通过降息以刺激经济成长的压力。但印尼央行发言人表示，宏观经济稳定面临的压力
减退，未来货币政策有放松空间。 
    
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.5%               2015年7月15日降25基点
  巴西       Selic利率14.25%                2015年7月29日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率1.75%    2015年8月25日降25基点
             一年期贷款利率4.60%            2015年8月25日降25基点
  台湾       重贴现率1.750%                 2015年9月24日降12.5基点
             担保放款融通利率2.125%         2015年9月24日降12.5基点
             短期融通利率4%                 2015年9月24日降12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.50%   2015年6月11日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.00%              2015年5月5日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率2.75%              2015年9月10日降25基点
  泰国       一天期附买回利率1.50%          2015年4月29日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率6.75%                2015年9月29日降50基点
             附卖回利率5.75%                2015年9月29日降50基点
  印尼       指标利率7.50%                  2015年2月17日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.35%              2015年7月2日降10基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率0.75%                  2015年9月24日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率11%          2015年7月31日降50个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (整理 李爽  审校 高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐