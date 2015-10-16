《路透晚报》--10月16日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数受美国数据及刺激预期提振收涨1.1%，周线跌0.8%

日本股市周五走高，因上日美国消费者物价及一周申领失业金数据表现良好，减轻了近期关于美国经济的担忧情绪，但由于投资者在等待更多利好消息，今日市场交投活动并不活跃。日经指数收涨1.1%至18,291.80点，周线跌0.8%。东证股价指数收盘涨1.0%至1,505.84点，成交量仅为20亿股，为10月5日以来最低。

--中国股市：沪综指收升1.6%续创近两个月新高，本周涨6.5%创近四个半月最大单周涨幅

中国股市沪综指收升1.6%续创近两个月新高。分析师指出，今日大盘在地产金融以及沪市本地股板块全面上涨带动下，开始冲击3,400点关口，盘中有所反复，震荡幅度逐步加大，下周料继续上试，若能有效突破上述点位，后市反弹仍可持续。沪综指收报3,391.35点，涨53.28点或1.6%；本周则累计上涨6.5%，创近四个半月最大单周涨幅；上证A股今日成交4,585亿元人民币，上日成交3,619亿元。

--香港股市：连续第三周周线收高，受中国刺激经济希望提振

香港股市收涨至两个月高点，市场寄望中国扩大刺激政策，且对美联储今年不升息的预期升温。恒生指数收涨0.8%至23,067.37点。国企指数也上涨0.8%，至10,637.01点。

--汇市：美元上涨，因美联储12月升息可能性犹存

美元从七周低点反弹，得益于美国通胀数据强于预期及欧元区料将有更多宽松政策出炉，但美元仍可能录得6月以来最长的下跌周数。欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼周四推高对欧元区采取更多宽松措施的预期，称很明显需要另外使用其它政策工具来提振欧元区物价增长。这导致欧元下跌。0855GMT，欧元兑美元报1.1359，下跌0.20%。

--欧元债市：德债收益率盘旋两周低点附近，市场预期欧美政策维持宽松

西班牙公债收益率(殖利率)下跌，因对穆迪将在周五稍晚上调该国信用评级的预期升温。西班牙10年期公债收益率下滑2个基点至1.79%，接近五个月低点。其它欧元区可比公债收益率也大都下跌类似幅度。

--国际油市：布兰特原油徘徊在一周半低点，美国原油因库存增加而下跌

原油期货上涨，中止了持续一周的跌势，因投资者押注美国产量下滑将减轻全球供应过剩局面，而且美国的汽油和馏分油库存降幅超过预期。0636GMT，新的布兰特近月合约--12月期货上涨0.48美元或0.47%，报每桶50.19美元。美国11月原油期约涨0.62美元报每桶46.99。

--全球金市：金价持于三个半月高点附近，市场押注美联储将推迟升息

金价下跌，从三个半月高点回落，此前公布的美国通胀数据为美元带来提振，但金价仍有望创下四周来最大周线升幅，因市场预计美联储可能不会在今年加息。0842GMT，现货金报每盎司1,176.40美元。

--金属期市：伦铜本周料收平，LME Week论坛在一片看空气氛中结束

伦敦期铜自近一个月高点下滑，本周料将基本收平，虽有矿山进一步削减供应，但未能点燃价格反弹的期望，因为需求萎靡不振。0844GMT，三个月期铜跌0.43%，报每吨5,285美元。上海期铜收报每吨39,540元人民币。