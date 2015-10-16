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亚洲 | 2015年 10月 16日 星期五 14:58 BJT

新兴汇市：美强劲通胀数据令亚币承压，印尼卢比因央行鸽派信号下跌

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菲律宾披索 45.96 45.85 -0.24 -2.70 44.72

印尼卢比 13550.00 13440.00 -0.81 -8.63 12380.00

印度卢比 64.94 64.82 -0.18 -2.93 63.03

马币 4.1750 4.1208 -1.30 -16.25 3.4965

人民币 6.3554 6.3460 -0.15 -2.38 6.2040

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/汪红英；审校 王颖/郑茵)

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