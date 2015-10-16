新兴汇市：美强劲通胀数据令亚币承压，印尼卢比因央行鸽派信号下跌

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/汪红英；审校 王颖/郑茵)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。