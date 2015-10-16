国际油市：原油期货中止持续一周跌势，因美国产出下降且汽油库存减少

美国11月原油期约 涨0.64美元报每桶47.02，上日结算价下跌0.26美元或0.6%，报46.38美元。

“市场目前是在对美国原油产量下降作出反应，美国原油生产重回下行趋势，”辉立期货投资分析师Daniel Ang说道。

“即便油价现在走高，伊朗供应重返市场，也可能将油价重新打压下来。我认为今年余下时间油价下行的可能性更大。”

10月第一周油价大幅上扬，因市场乐观预期美国产量下降可能削弱OPCE增加供应的影响。

根据美国能源资料协会(EIA)本周的预测，美国页岩油产量11月料创纪录最大降幅，为连续第七个月下跌。

EIA数据显示，美国上周汽油库存减少260万桶，路透调查的分析师预估为减少170万桶；包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少150万桶，分析师预估为减少6万桶。

但原油库存大幅增加760万桶，至4.6596亿桶，接受路透调查的分析师预期为增加280万桶。

支撑油市的另一个因素是亚洲股市周五持于两个月高点附近。“预期油价将以谨慎有序的方式展开反弹，供应严重过剩的局面将持续到(明年上半年)。”德意志银行的Michael Hsueh在一份报告中称。(完)

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