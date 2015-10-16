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亚洲 | 2015年 10月 16日 星期五 15:14 BJT

全球金市：金价在三个半月高点下方徘徊，但周线有望上涨

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价格 变动 涨跌%

现货金 1177.8 -4.9 -0.41

现货银 16.05 -0.03 -0.19

现货铂金 999.9 -3.1 -0.31

现货钯金 695.5 -6 -0.86

COMEX期金 1177.6 -9.9 -0.83

COMEX期银 16.05 -0.114 -0.71

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/刘秀红；审校 张荻/张明钧)

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