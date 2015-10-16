全球金市：金价在三个半月高点下方徘徊，但周线有望上涨

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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价格 变动 涨跌%
现货金 1177.8 -4.9 -0.41
现货银 16.05 -0.03 -0.19
现货铂金 999.9 -3.1 -0.31
现货钯金 695.5 -6 -0.86
COMEX期金 1177.6 -9.9 -0.83
COMEX期银 16.05 -0.114 -0.71
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/刘秀红；审校 张荻/张明钧)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。