更新版 1-日本央行：总裁黑田东彦称，物价趋势和消费者支出正在改善

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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黑田东彦承认出口和工厂产出都转弱，因为新兴市场放缓。
但他指出，主要公司的资本支出计划都很乐观，显示经济增长仍处在正轨之上。
他表示，经济数据反映出7-9月的消费者支出将较前一季增长，这是另一个证明国内需求改善的迹象。
黑田东彦和其它八位央行审议委员将在10月30日的会议上更新日本国内生产总值(GDP)和消费物价预估。
分析师指出，新的预估中值料低于前次预估，从而引发日本央行扩大公债购买计划，以此防止通胀预期回落。（完）
(编译 张明钧/高琦 审校 张荻)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。