更新版 1-日本央行：总裁黑田东彦称，物价趋势和消费者支出正在改善

黑田东彦承认出口和工厂产出都转弱，因为新兴市场放缓。

但他指出，主要公司的资本支出计划都很乐观，显示经济增长仍处在正轨之上。

他表示，经济数据反映出7-9月的消费者支出将较前一季增长，这是另一个证明国内需求改善的迹象。

黑田东彦和其它八位央行审议委员将在10月30日的会议上更新日本国内生产总值(GDP)和消费物价预估。

分析师指出，新的预估中值料低于前次预估，从而引发日本央行扩大公债购买计划，以此防止通胀预期回落。（完）