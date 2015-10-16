路透伦敦10月16日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：昨日未能突破1.1500区域，有可能令汇价短期内加速向1.1220区域回落，50日移动均线切入位将提供首道支撑，接下来为1.1700。这主要因欧元呈现看跌关键日反转形态。

美元/日圆：美元已发挥最佳状态，此次又出现假突破，跌至118.20。我们需要看到汇价回升至119.30以上，才能确认之前的区间，否则预计汇价可能进一步跌向116.00。

欧元/英镑：意外跌穿0.7420后，欧元已经跌破0.7389，可能进一步下探200日移动均线切入位0.7270。我们需要看到汇价反弹回0.7420上方，才能重新测试0.7495左右的高位。

英镑/美元：昨日在1.5510触顶，创下波段涨势高点，我们需要在此水平站稳脚跟，才能预期上探1.5630区域。市场似乎出现小幅超买，可能令汇价回落至支撑位1.5420，继而是1.5360。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1370 1.1382 -0.11 -6.01 1.2097

美元/日圆 119.10 118.87 0.19 -0.30 119.68

欧元/日圆 135.41 135.33 0.06 -6.76 144.77

美元/瑞郎 0.9535 0.9508 0.28 -4.08 0.9941

英镑/美元 1.5473 1.5452 0.14 -0.64 1.5573

美元/加元 1.2883 1.2862 0.16 10.89 1.1618

澳元/美元 0.7282 0.7326 -0.60 -10.85 0.8168

新西兰元/美元 0.6826 0.6845 -0.28 -12.45 0.7797

欧元/瑞郎 1.0844 1.0822 0.20 -9.83 1.2026

欧元/英镑 0.7346 0.7361 -0.20 -5.27 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3690 9.3726 -0.04 -0.42 9.4688

美元/挪威克朗 8.0835 8.0968 -0.16 8.18 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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