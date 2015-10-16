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亚洲 | 2015年 10月 16日 星期五 15:59 BJT

更新版 1-台湾债市：五年券殖利率微升终止连三跌，短线跌幅大引短单获利了结

* 五年券殖利收微升，终止连三跌
    * 短线五年券跌幅大，引短单获利了结
    * 下周一104/13期区间在0.780-0.810%

 (新增下周全球重要经济事件)
    路透台北10月16日 - 台湾五年公债104/13 殖利率周五收微升，终止连三
跌；交易员表示，因五年券殖利率短线跌幅大，且跌破0.800%追价力道减弱，引短单获利了
结卖单出笼，带动殖利率止跌小升。
    
    他们指出，这波外资汇入后部分资金流往五年券，带动其殖利率一路走低，且一度跌破
0.790%；因下周不确定因素较多，今天短多开始获利了结。
    
    〞外资停泊短券暂时告一段落，五年券殖利率下不去了。〞一位大型公股银行主管说。
    
    一大型民营银行交易员认为，除五年券短线跌幅已大，引爆短多获利了结外，因近来美
债忽多忽空，显示市场暂失方向，且下周三将标20年期公债，及104/12期增额公债将进入发
行前交易，不确定因素较多，观望气氛转浓。
    
    今天10年券104/12期收微升0.1个基点，报1.1835%，成交量仅2亿台币；创逾三周收盘
新高，此前高为9月24日的1.1900%。
    
    交易员预估，下周一10年公债104/12期殖利率主要区间暂看在1.17-1.20%；五年公债10
4/13殖利率主要区间估在0.780-0.810%。
                    
      收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                
   5  104/13                   +0.30      0.8030%   0.7910-0.8030%      27.00
 
    本周及下周国际重要经济数据和事件有：
    
    10/15(四)：美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表谈话；纽约联储总裁杜德利参
加布鲁金斯学会举行的“美联储该如何就适当的利率水平做出决定”活动；克利夫兰联邦储
备银行总裁梅斯特发表演说。
    
    10/16(五)：日本央行总裁黑田东彦发表讲话；英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布
斯在企业峰会上发表演说；欧洲央行执委科尔发表讲话；美国工业生产；美国JOLTS职位空
缺；美国密西根大学消费者信心指数。  
    
    10/19(一) ：中国国民经济运行情况新闻发布会；9月社会消费品零售总额\工业增加
值；9月房地産投资和销售情况月度报告；中国国家主席习近平对英国进行国事访问(至23日
)；瑞典央行执委会会议；韩国9月生产者物价指数(PPI)全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市
场指数。
    
    10/20(二)：台湾公布9月外销订单年变动率；日本出口9月出口、进口及贸易收支；德
国9月生产者物价指数；英国央行总裁卡尼及副总裁贝利参加英国下议院财政委员会会议；
欧元区8月未经季节调整经常帐；欧元区8月净投资；美国9月建筑许可年率；房屋开工年率
；巴西央行举行货币政策委员会会议。

    10/21(三)：英国公共部门净借款；加拿大央行利率决定；巴西央行利率决定。
    
    10/22(四)：台湾主计总处公布9月季调失业率；韩国国内生产总值(GDP)初值；欧洲10
月央行利率决定(再融资利率)；欧元区消费者信心指数10月初值；法国10月企业景气指数；
 英国9月零售销售；美国9月成屋销售年率；美国9月领先指标；英国财政大臣奥斯本在英国
下议院财政委员会讨论英国央行议案；美联储原副主席Donald Kohn出席讨论会；欧洲央行
管理委员会会议。
    
    10/23(五)：台湾公布9月工业生产指数年变动率；台湾公布9月M2年增率；法国Markit
制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；
欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；美国Markit制造业采购经理人指数(PM
I)。
  
         30      104/11                      没有成交
         20      104/14                        1.8600
         10      104/12                        1.1835
          5      104/13                        0.8030
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)      

 (记者 罗两莎; 审校 曾祥进)

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