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债券 | 2015年 10月 16日 星期五 16:06 BJT

《汇市简讯》欧元/美元或向1.12关口回落

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    * 欧元/美元昨日显而易见的看涨紧迫性今日消失不见
    * 汇价回落至熟悉区域，此处期权数量减少
    * 周线近持平。两年期美德公债息差85.5基点，处于81-90区间
    * 85.5个基点是偏高水准，呼应欧元/美元长期下跌趋势
    * 在美国非农就业数据尘埃落定后，预期欧洲央行将可能率先进一步
放宽货币政策
    * 汇价或走向更为中性的区域，滑向1.1200关口(完)
      
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 (编译 刘秀红；审校 张明钧)

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