《汇市简讯》欧元/美元或向1.12关口回落

0744GMT * 欧元/美元昨日显而易见的看涨紧迫性今日消失不见 * 汇价回落至熟悉区域，此处期权数量减少 * 周线近持平。两年期美德公债息差85.5基点，处于81-90区间 * 85.5个基点是偏高水准，呼应欧元/美元长期下跌趋势 * 在美国非农就业数据尘埃落定后，预期欧洲央行将可能率先进一步 放宽货币政策 * 汇价或走向更为中性的区域，滑向1.1200关口(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张明钧)