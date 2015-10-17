台湾选举：国民党撤换总统候选人，党主席朱立伦代表参选

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月17日 - 台湾执政的国民党周六召开临时全国代表大会，并决议由现任党主席、亦是现任新北市长朱立伦参选2016年的总统大选。
原国民党总统代表参选人洪秀柱，也是现任立法院副院长。她6月间虽以稍高的民调跨过代表参选的门槛，但近月以来她的诸多政见并未获得支持，民调未见起色，导致本次国民党在总统大选时机虽已逼近下，却〞阵前换将〞的主因。
朱立伦今年54岁，是国民党中生代的政治人物，在去年底国民党地方选举大败后，接手国民党主席一职。他曾被视为是本届总统大选国民党内最有希望的人选，但因他是现任新北市长，任期未满，当时并未表态参选。
在野的民进党则在4月间宣布，现任民进党主席蔡英文将代表民进党参选2016年总统大选。蔡英文并表示，将维持两岸关系的现状，并且建立常态化的两岸关系。
台湾中央选举委员会先前已订2016年1月16日为下一届总统和立法委员选举日。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”