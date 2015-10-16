《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(10月12日-16日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周小幅下跌0.12%，中间价当周累计则微升0.09%。本周初市场预期中国贸易顺差可能会录得较好表现，市场提前反应，最终推高汇价至逾两月新高，但周二开始中国公布的贸易、通胀、信贷数据整体仍不佳，人民币汇率震荡回落；交易员认为人民币汇率弹性上升，但汇率趋势性方向仍难现，维持区间双向波动判断。

公开市场操作: --国庆节后资金短暂波动很快重归充裕格局，中国央行公开市场周四逆回购规模大幅缩量，本周则转为净回笼700亿元人民币；分析人士认为，央行操作规模只是恢复日常节奏，净回笼仅是顺势微调，宽松基调并未改变。

他们并称，小幅净回笼不会影响市场，预计下一步央行仍以维稳为主，基本面改善前宽松姿态仍将延续；人民币在岸汇率趋于稳定且成交较8月汇改之后大幅下降，或暗示最新外汇占款降幅有望缩窄，央行流动性对冲压力料随之减小，故缩量操作亦在情理之中。

债市: --中国银行间债市当周长债持续受青睐，尤其不佳的经济数据公布后，周三10年国债和金融债收益率一度大幅下挫，但随后在国债期货下行引领下，收益率出现反弹。市场多预计三季度GDP将低于7%，因此看好长期后市，惟短期内可能需要消化整固。

票据: --中国票据市场转贴利率当周先高后低，交投更趋活跃。目前票据收益率水平吸引力不高，机构收票主要是为了平衡规模，配置需求有限。从需求来看，机构配置热情也不高，预计短期内票据转贴利率将维持震荡走势。

股市: --当周沪综指 持续稳步反弹，成交量温和放大，市场情绪有所好转。全周上涨6.5%，收创近两个月新高，单周录得近四个半月最大涨幅。此轮市场反弹力度超预期，量能随之放大，两融规模目前已重新接近万亿水平，显示资金面有好转迹象。

期市： --上海期交所沪金当周大幅反弹2.5%，周五盘中最高至243.06元，为逾一个月半的新高。虽然此前公布的美国通胀数据为美元带来提振，近期上涨的金价亦导致消费者买兴减弱，但金价仍创下近两个月来最大周线升幅，其信心来源于美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能不会在今年加息。上期所沪金主力合约 本周收报240.95元。