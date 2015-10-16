中国票据市场：转贴利率继续下行，机构配置需求不佳利率料维持震荡

路透北京10月16日 - 中国票据市场本周转贴利率先高后低，市场交投较上周更为活跃，六个月纸票成交在3.50%-3.60%附近，略低于上周水平。交易员表示，本周机构出票和收票热情有所提高，但目前票据收益率水平对机构的吸引力并不高，收票主要是为了平衡规模，配置需求有限。

他们并指出，在市场流动性充足的环境下，票据利率上行动力不足；从市场需求方面来看，机构对票据的配置热情也不高，预计短期内票据转贴利率将维持震荡走势。

“足月纸票这周我们做的也比较多，目前成交年息大致在3.53%左右吧，周一的时候稍微高点在3.56%上下，后面就一直在下，最低到了3.50%。”华南一银行交易员说，“

他并表示，当前票据资产吸引力并不大，资金价格都比同期限票据收益率要高，基本上无利可图，机构收票主要是规模上的考量吧，预计10月票据价格走势将有所反复。

中国银行间市场周五主要回购加权利率 延续盘整态势，整体变动不大。交易员表示，今天资金维持近期以来的宽松局面，需求基本都能够获得满足，短期内宽松局面不会有变。

中国央行公开市场本周净回笼700亿元人民币；分析人士认为，央行操作规模只是恢复日常节奏，净回笼仅是顺势微调，宽松基调并未改变。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价