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市场报道 | 2015年 10月 16日 星期五 16:18 BJT

《汇市简讯》英镑/美元亚洲盘波动区间仅84点子，MPC鹰派官员将讲话

0744GMT
    
    * 英镑/美元亚洲交易时段波动于1.5400-1.5484之间，在欧元/英镑
升至0.7390时探底
    * 在1.5400水平的大量期权今日到期，规模达3.55亿英镑
    * 美联储预期的鸽派转变对美元造成冲击 
    * 英国央行货币政策委员会(MPC)鹰派委员福布斯定于1030GMT讲话(
完)
      
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    全部现汇报价             

 (编译 刘秀红；审校 郑茵)

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