欧元债市：西班牙公债收益率下跌，市场等待穆迪上调该国评级

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
惠誉在4月将西班牙评级上调到BBB+，而标准普尔在两周前也将该国评等调高至BBB+。
“我们预期将有一个级距的上调，而且更加重要的是，基于西班牙的经济表现，料能得到一个正面的评级展望。”德国商业银行分析师David Schnautz说道。
西班牙10年期公债收益率 下滑2个基点至1.79%，接近五个月低点。其它欧元区可比公债收益率也大都下跌类似幅度。
西班牙政府周四表示，将把今年的举债目标从510亿欧元下调到480亿欧元。举债规模之前已经被下调过一次，当初是550亿欧元。（完）
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 汪红英/高琦 审校 李春喜/张荻)
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