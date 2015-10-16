欧元债市：西班牙公债收益率下跌，市场等待穆迪上调该国评级

惠誉在4月将西班牙评级上调到BBB+，而标准普尔在两周前也将该国评等调高至BBB+。

“我们预期将有一个级距的上调，而且更加重要的是，基于西班牙的经济表现，料能得到一个正面的评级展望。”德国商业银行分析师David Schnautz说道。

西班牙10年期公债收益率 下滑2个基点至1.79%，接近五个月低点。其它欧元区可比公债收益率也大都下跌类似幅度。

西班牙政府周四表示，将把今年的举债目标从510亿欧元下调到480亿欧元。举债规模之前已经被下调过一次，当初是550亿欧元。（完）

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