《全球汇市》美元上涨，因美联储12月升息可能性犹存

“但他们在首次升息后能否就具体的升息速度做出承诺，又是另一个问题，这个问题对美元最为重要。”

欧元兑美元 跌0.2%至1.13715美元，市场密切关注欧洲央行执委科尔稍晚将发表的讲话，以期从中获得有关欧洲央行下次政策会议决议的线索。

Reichelt表示，她预计欧洲央行不会在下周就宣布进一步的措施，但市场将关注总裁德拉吉是否会暗示，如果通缩压力持续，他将愿意采取行动。

“欧元刚开始上扬之际，就受到诺沃特尼的讲话打击。如果其他欧洲央行官员暗示进一步放宽政策的必要，那么欧元可能承压，”摩乃科斯证券驻东京资深策略分析师山本雅文表示。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1354 1.1382 -0.25 -6.14 1.2097

美元/日圆 119.09 118.87 0.19 -0.31 119.68

欧元/日圆 135.24 135.33 -0.07 -6.87 144.77

美元/瑞郎 0.9543 0.9508 0.37 -4.00 0.9941

英镑/美元 1.5458 1.5452 0.04 -0.74 1.5573

美元/加元 1.2892 1.2862 0.23 10.97 1.1618

澳元/美元 0.7275 0.7326 -0.70 -10.93 0.8168

新西兰元/美元 0.6805 0.6845 -0.58 -12.72 0.7797

欧元/瑞郎 1.0836 1.0822 0.13 -9.90 1.2026

欧元/英镑 0.7343 0.7361 -0.24 -5.31 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3561 9.3726 -0.18 -0.56 9.4688

美元/挪威克朗 8.0831 8.0968 -0.17 8.18 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价