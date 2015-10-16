版本:
中国
市场报道 | 2015年 10月 16日 星期五 16:46 BJT

标题新闻：意大利8月全球贸易顺差18.5亿欧元，上年同期为顺差20.6亿欧元--统计局

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐