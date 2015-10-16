欧洲汇市：英镑兑美元持坚，有望连续第三周上涨

交易商在等待英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯的讲话。她在政策方面一直持强硬立场，敦促应在不久的将来升息，认为英国经济已无多少闲置产能。

福布斯“观点偏于鹰派，如果她也响应英国央行总裁卡尼有关年底开始收紧货币政策讨论的说法，欧元/英镑有可能会微幅跌至0.7330区域，”荷兰安智银行外汇策略主管Chris Turner称。

尽管英国公布了一系列弱于预期的数据，而且全球经济成长担忧情绪加重，已导致投资者将对英国央行开始升息的预期推迟至2016年底，但分析师仍预计，该央行将于2016年第一季开始升息。

尽管一些银行将预期时间推后，但路透上周对逾40名分析师的调查中值仍然预计，明年第一季英国利率可能从纪录低点0.5%上调25个基点。 (完)

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