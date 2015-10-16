欧洲汇市：英镑兑美元持坚，有望连续第三周上涨

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
交易商在等待英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯的讲话。她在政策方面一直持强硬立场，敦促应在不久的将来升息，认为英国经济已无多少闲置产能。
福布斯“观点偏于鹰派，如果她也响应英国央行总裁卡尼有关年底开始收紧货币政策讨论的说法，欧元/英镑有可能会微幅跌至0.7330区域，”荷兰安智银行外汇策略主管Chris Turner称。
尽管英国公布了一系列弱于预期的数据，而且全球经济成长担忧情绪加重，已导致投资者将对英国央行开始升息的预期推迟至2016年底，但分析师仍预计，该央行将于2016年第一季开始升息。
尽管一些银行将预期时间推后，但路透上周对逾40名分析师的调查中值仍然预计，明年第一季英国利率可能从纪录低点0.5%上调25个基点。 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/刘秀红；审校 高琦/张荻)
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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