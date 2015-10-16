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亚洲 | 2015年 10月 16日 星期五 16:48 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增266.5亿台币

路透台北10月16日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增266.5亿台币，央行存单未到期余额为7兆3,110
.2
(万亿)亿台币。 
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看    
 日期    到期量(亿)   发行量(亿)          增加/减少(
                                          亿)
  10/12     7,795.30            7,796.80          1.5
  10/13     1,937.50            1,958.50           21
  10/14     4,817.50            5,060.50          243
  10/15     5,903.80            5,904.80            1
  10/16        572.5               572.5            0
 总计      21,026.60           21,293.10        266.5
    
   日期  91天期发行量(亿)   182天期发行量(亿)
  10/12                 74                        36
  10/13                 29                        11
  10/14                 47                         8
  10/15                 35                         6
  10/16                 34                         6
   总计                219                        67
 (完)     

 (记者 罗两莎；审校 高洁如)

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