《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增266.5亿台币

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透台北10月16日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增266.5亿台币，央行存单未到期余额为7兆3,110 .2 (万亿)亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少( 亿) 10/12 7,795.30 7,796.80 1.5 10/13 1,937.50 1,958.50 21 10/14 4,817.50 5,060.50 243 10/15 5,903.80 5,904.80 1 10/16 572.5 572.5 0 总计 21,026.60 21,293.10 266.5 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 10/12 74 36 10/13 29 11 10/14 47 8 10/15 35 6 10/16 34 6 总计 219 67 (完) (记者 罗两莎；审校 高洁如)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。