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市场报道 | 2015年 10月 16日 星期五 16:48 BJT

全球贵金属：10月15日SPDR黄金持仓上升0.73%，iShares白银持仓持平

路透10月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三上升0.73%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 22,505,777.5 10月15日 22,342,997.7 10月14日 0.73% 162,779.8

iShares 315,152,346.9 10月15日 315,152,346.9 10月14日 0.0 0.00% (完) (编译 汪红英；审校 陈宗琦)

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