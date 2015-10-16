欧洲个股：雀巢执行长称中国市场状况有好有坏，但正在复苏

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透瑞士沃韦10月16日 - 全球最大食品业者雀巢 执行长Paul Bulcke周五在一场记者会上表示，中国市场状况有好有坏；此前雀巢公布前九个月财报逊于市场预期。
健康科学业务主管Greg Behar对该部门提出乐观展望。他向记者表示，“我认为公司潜力达到100亿瑞郎。(105亿美元)”
他并未明确说明所指的是否为营收，也未提及预测的时间。在之后的问答时间，Bulcke称这个数字只是一个“心态”。
他称，“这更大程度是让人们了解我们没有画地自限。我们所思考的层面相当宽广。”(完) (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。