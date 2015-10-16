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亚洲 | 2015年 10月 16日 星期五 17:17 BJT

欧洲个股：雀巢执行长称中国市场状况有好有坏，但正在复苏

路透瑞士沃韦10月16日 - 全球最大食品业者雀巢 执行长Paul Bulcke周五在一场记者会上表示，中国市场状况有好有坏；此前雀巢公布前九个月财报逊于市场预期。

健康科学业务主管Greg Behar对该部门提出乐观展望。他向记者表示，“我认为公司潜力达到100亿瑞郎。(105亿美元)”

他并未明确说明所指的是否为营收，也未提及预测的时间。在之后的问答时间，Bulcke称这个数字只是一个“心态”。

他称，“这更大程度是让人们了解我们没有画地自限。我们所思考的层面相当宽广。”(完) (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)

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