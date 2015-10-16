互联网产业：支付宝拓展境外线下应用场景，明年底接入商户逾50万家

路透上海10月16日 - 中国最大电子商务企业--阿里巴巴 关联企业蚂蚁金服国际事务部总裁彭翼捷日前透露，支付宝正在全球范围内拓展各种线下应用场景，为增长快速的中国出境游客提供当地服务。目前，接入支付宝的海外商户已经超过5万家。

他希望，到2016年底支付宝接入的海外商户数能超过50万。

支付宝从2014年底开始为中国游客拓展境外服务，目标是让用户不需要兑换外币也能在当地畅通无阻地旅行并拥有优质体验。首批开拓的市场包括香港、韩国、东南亚、日本和欧洲等20多个国家和地区，都是目前最热门的中国游客境外旅游目的地。在过去12个月，支付宝已经为2,500万用户提供了线上或线下的跨境服务。

公司新闻稿称，支付宝的境外旅游业务能用于订购30多家航空公司航班，亦可在Agoda、booking.com、Airbnb等国际主要酒店预订网站订购酒店。同时，支付宝用户可在近5万家商户中使用扫码付服务，这些商户包括大型百货公司、时装和化妆品店、餐馆、酒店、便利店和免税店。

另外，用户前往韩国、泰国、新加坡和澳门前，能先通过支付宝预购当地交通卡，到达后和当地人一样使用公共交通设施。彭翼捷透露，在今年年底前，Uber也会在全球范围内接入支付宝。