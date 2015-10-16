更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低位，外资汇入令短期资金充裕

* 短率持稳低位 * 台币大升，外商银短钱满溢 * 短票利率料能维持低位 * 债券附买回利率亦稳于低位 (更新拆款以及央行发行存单细节) 记者 高洁如 路透台北10月16日 - 台湾银行间短率周五大致稳于低位，虽然今日央行定存单到期并 不多，但是市场仍然相当宽裕，尤其是近期台币 随着亚币大升，外资净汇入，外商 银普遍多钱，游资充裕。 交易员表示，外商银短钱偏多，只要是七天内的都可以维持在0.30%的低水位，这也供 给了部分的短钱需求。 〞有外商银打来问我可不可以多拿，反正利率很便宜就拿一些，〞一位大型商银交易员 表示。 今日台币兑美元 盘中高位来到32.175，创两个月盘中新高，前波高位为8月17 日的32.170。 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超47.98亿台币，连两个交易日买 超共计159.37亿台币；上交易日修正后为买超111.39亿台币。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.301% 0.302% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.270-.0350% 0.270-0.350% --一周拆款利率区间 0.300-0.390% 0.300-0.400% **短票利率持稳低位** 短票市场方面，票券商交易员表示，目前市场上短票量已不多，为维持与银行间正常的 关系和互动，短票库存的量只能维持低位。 他们表示，目前已没有月内到期的短票，银行对短票需求虽高，但是近期缺乏消息面的 激励，短票利率短期料会先维持在0.42%左右，下周的短票利率应能在低位持平。 大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.42%，同上日；60天期、90 天期短票主要成交在0.43%和0.44%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 423%，前日在0.422%；上日成交量89亿台币，前日117.92亿台币。 台湾央行周五公布，共发行572.5亿台币定存单。与今日存单到期金额572.5亿台币相较 ，存单发行余额并无增减。 下周定存单到期总额为1兆25.8亿台币，到期情况分别为：周一524亿、周二5,479.50亿 、周三1,458.30亿、周四1,917.50亿以及周五646.50亿台币。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为282亿台币，累积至周日超额准备为3,943亿 台币、加计前期1%的超额准备5,674亿台币。 **RP利率持稳低位** 交易员表示，债券附买回市场资金充裕，利率大致稳于低位不变。投信不乏多钱者，进 场找券的需求颇高。 〞感觉客户对低档的接受度持续增加中，真的没地方销钱的话，压力也是愈来愈大，〞 一位大型证券商交易员表示。 他们认为，目前市场资金充裕，外资资金汇入，使得台币的资金池更形扩充，客户对利 率低档0.43%的接受度渐次提高。 下周的宽松因子有：周二的第一银行金融债还本17亿台币；周四的板信银3.5亿金融债 还本；周五则有巴黎银行2亿澳币金融债的还本。 RP利率暂持稳不变；今日证券商10天期公债的附买回利率大致同于上日，主要成交在0. 43-0.44%；10天期以上公司债RP主要成交在0.53-0.54%。其中0.42%、0.52%也见部分成交。 大型票券商与金融机构承作的极短天期债券利率也大致平稳。一周公债附买回利率区间 落在0.36-0.43%，上日在0.38-0.43%；极短天期与一周公司债附买回利率区间则落在0.40-0 .45%，上日在0.42-0.45%。债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差 异。(完) (审校 林高丽)