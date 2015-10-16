台湾汇市：台币兑美元微收跌，美国通膨数据表现乐观令亚币涨势稍歇

* 台币微收跌，从两个月新高稍滑落 * 美通膨表现乐观缓和美元续弱压力 * 台币实质汇价随韩元涨势稍见歇息 * 下周实质交易区间暂看32.000-32.800 路透台北10月16日 - 台币兑美元 周五微收跌，从两个月收盘高位稍稍滑落， 周线则收高1.06%；交易员指出，由于美国9月消费者物价指数(CPI)表现乐观，舒缓国际美 元续弱的压力，台币随韩元等亚币涨势稍歇，令台币实质汇价暂持稳既有区间整理，近日外 资持续汇入料台币实质汇价仍可望区间偏升。 他们指出，尽管美国通膨数据乐观缓和美元续跌压力，但目前外资在台湾股汇市同步做 多，市场对台币区间走升的看法略胜一筹，下周料台币续朝趋升方向盘坚，只是涨幅不会太 大。后续关注下周美国公布一连串房市数据，并紧盯韩元走势，皆将左右台币续强力道。 今日台币兑美元盘中高位来到32.175，创两个月盘中新高，前波高位为8月17日的32.17 0。 〞昨天台币升太多了，太夸张，今天收敛一些。〞一位民营汇银交易员说。 至于资金流向方面，另位大型公营行库交易员表示，今日外资交投偏向卖汇，但随着台 币实质汇价未能有效站稳32.200下方，外资稍有转趋买汇，但汇出量能不大，且盘面持续消 化进口商的买汇需求，带动台币升幅收敛并靠向32.30附近整理，至于出口商抛汇卖需依然 不明显，短线暂估台币实质汇价仍有望撑在32.200上下盘整。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日各种天期美元/台币换汇点折价幅度与上 日尾盘变化不大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.238/32.278，上日收 在31.885。 多数新兴亚币周五下滑，料将录得周线跌幅，因强于预期的美国通货膨胀数据推动美元 反弹。 其中韩元兑美元 经震荡交投后收在1,129.1，与上日收盘水 平1,130.2变化不大，累计本周该货币上涨2.6%。 台湾股市 周五小涨续创两个半月收盘新高，周线收高1.88%；证券交易所今日资 料显示，外资及陆资在台股买超47.98亿台币，连两个交易日买超共计159.37亿台币；上交 易日修正后为买超111.39亿台币。 今日台币实质交易区间在32.175-32.380；上日交易区间在32.217-32.350。交易员预估 ，下周台币实质交易区间暂看32.000-32.800。 本周余日及下周国际重要经济数据和事件： 10/16(五)：美国工业生产；美国JOLTS职位空缺；美国密西根大学消费者信心指数；日 本央行总裁黑田东彦发表讲话；英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯在企业峰会上发 表演说；欧洲央行执委科尔发表讲话。 10/19(一) ：中国国民经济运行情况新闻发布会；9月社会消费品零售总额\工业增加 值；9月房地産投资和销售情况月度报告；中国国家主席习近平对英国进行国事访问(至23日 )；瑞典央行执委会会议；韩国9月生产者物价指数(PPI)全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市 场指数。 10/20(二)：台湾公布9月外销订单年变动率；日本出口9月出口、进口及贸易收支；德 国9月生产者物价指数；英国央行总裁卡尼及副总裁贝利参加英国下议院财政委员会会议； 欧元区8月未经季节调整经常帐；欧元区8月净投资；美国9月建筑许可年率；房屋开工年率 ；巴西央行举行货币政策委员会会议。 10/21(三)：英国公共部门净借款；加拿大央行利率决定；巴西央行利率决定。 10/22(四)：台湾主计总处公布9月季调失业率；韩国国内生产总值(GDP)初值；欧洲10 月央行利率决定(再融资利率)；欧元区消费者信心指数10月初值；法国10月企业景气指数； 英国9月零售销售；美国9月成屋销售年率；美国9月领先指标；英国财政大臣奥斯本在英国 下议院财政委员会讨论英国央行议案；美联储原副主席Donald Kohn出席讨论会；欧洲央行 管理委员会会议。 10/23(五)：台湾公布9月工业生产指数年变动率；台湾公布9月M2年增率；法国Markit 制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值； 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；美国Markit制造业采购经理人指数(PM I)。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 32.505 32.457 32.175-32.505 32.460 9.80 11.26 司 元太外汇经纪公 32.506 32.458 32.175-32.506 32.458 3.62 4.95 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.065/-0.045 -0.070/-0.050 美元/台币六个月期 -0.080/-0.050 -0.090/-0.050 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校 林高丽)