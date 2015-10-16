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亚洲 | 2015年 10月 16日 星期五 17:17 BJT

台湾汇市：台币兑美元微收跌，美国通膨数据表现乐观令亚币涨势稍歇

* 台币微收跌，从两个月新高稍滑落
    * 美通膨表现乐观缓和美元续弱压力
    * 台币实质汇价随韩元涨势稍见歇息
    * 下周实质交易区间暂看32.000-32.800

    路透台北10月16日 - 台币兑美元 周五微收跌，从两个月收盘高位稍稍滑落，
周线则收高1.06%；交易员指出，由于美国9月消费者物价指数(CPI)表现乐观，舒缓国际美
元续弱的压力，台币随韩元等亚币涨势稍歇，令台币实质汇价暂持稳既有区间整理，近日外
资持续汇入料台币实质汇价仍可望区间偏升。
    
    他们指出，尽管美国通膨数据乐观缓和美元续跌压力，但目前外资在台湾股汇市同步做
多，市场对台币区间走升的看法略胜一筹，下周料台币续朝趋升方向盘坚，只是涨幅不会太
大。后续关注下周美国公布一连串房市数据，并紧盯韩元走势，皆将左右台币续强力道。
    
    今日台币兑美元盘中高位来到32.175，创两个月盘中新高，前波高位为8月17日的32.17
0。
    
    〞昨天台币升太多了，太夸张，今天收敛一些。〞一位民营汇银交易员说。
    
    至于资金流向方面，另位大型公营行库交易员表示，今日外资交投偏向卖汇，但随着台
币实质汇价未能有效站稳32.200下方，外资稍有转趋买汇，但汇出量能不大，且盘面持续消
化进口商的买汇需求，带动台币升幅收敛并靠向32.30附近整理，至于出口商抛汇卖需依然
不明显，短线暂估台币实质汇价仍有望撑在32.200上下盘整。
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日各种天期美元/台币换汇点折价幅度与上
日尾盘变化不大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.238/32.278，上日收
在31.885。 
    
    多数新兴亚币周五下滑，料将录得周线跌幅，因强于预期的美国通货膨胀数据推动美元
反弹。 其中韩元兑美元 经震荡交投后收在1,129.1，与上日收盘水
平1,130.2变化不大，累计本周该货币上涨2.6%。 
     
    台湾股市 周五小涨续创两个半月收盘新高，周线收高1.88%；证券交易所今日资
料显示，外资及陆资在台股买超47.98亿台币，连两个交易日买超共计159.37亿台币；上交
易日修正后为买超111.39亿台币。 
    
    今日台币实质交易区间在32.175-32.380；上日交易区间在32.217-32.350。交易员预估
，下周台币实质交易区间暂看32.000-32.800。
    
    本周余日及下周国际重要经济数据和事件：     
    10/16(五)：美国工业生产；美国JOLTS职位空缺；美国密西根大学消费者信心指数；日
本央行总裁黑田东彦发表讲话；英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯在企业峰会上发
表演说；欧洲央行执委科尔发表讲话。  

    10/19(一) ：中国国民经济运行情况新闻发布会；9月社会消费品零售总额\工业增加
值；9月房地産投资和销售情况月度报告；中国国家主席习近平对英国进行国事访问(至23日
)；瑞典央行执委会会议；韩国9月生产者物价指数(PPI)全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市
场指数。
    
    10/20(二)：台湾公布9月外销订单年变动率；日本出口9月出口、进口及贸易收支；德
国9月生产者物价指数；英国央行总裁卡尼及副总裁贝利参加英国下议院财政委员会会议；
欧元区8月未经季节调整经常帐；欧元区8月净投资；美国9月建筑许可年率；房屋开工年率
；巴西央行举行货币政策委员会会议。

    10/21(三)：英国公共部门净借款；加拿大央行利率决定；巴西央行利率决定。
    
    10/22(四)：台湾主计总处公布9月季调失业率；韩国国内生产总值(GDP)初值；欧洲10
月央行利率决定(再融资利率)；欧元区消费者信心指数10月初值；法国10月企业景气指数；
 英国9月零售销售；美国9月成屋销售年率；美国9月领先指标；英国财政大臣奥斯本在英国
下议院财政委员会讨论英国央行议案；美联储原副主席Donald Kohn出席讨论会；欧洲央行
管理委员会会议。
    
    10/23(五)：台湾公布9月工业生产指数年变动率；台湾公布9月M2年增率；法国Markit
制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；
欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；美国Markit制造业采购经理人指数(PM
I)。
 16:00            台币/美元    上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                       报价                                       亿美元  
 台北外汇经纪公      32.505      32.457   32.175-32.505  32.460     9.80   11.26
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      32.506      32.458   32.175-32.506  32.458     3.62    4.95
 司                                                                       
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            -0.065/-0.045        -0.070/-0.050
 美元/台币六个月期            -0.080/-0.050        -0.090/-0.050
 (完)
    
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 詹静宜; 审校 林高丽)

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