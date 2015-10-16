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亚洲 | 2015年 10月 16日 星期五 17:07 BJT

《汇市简讯》澳元/美元接近关键下行技术点位

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* 澳元/美元回落，因银行普遍预期澳洲央行将降息

* 技术面指向更多下跌空间。亚洲低位报0.7266

* 汇价位于0.7199时，200小时移动均线较为关键，报0.7196

* 今日若收于日线图云区上端0.7275下方，接下来将下探底部0.7095

* 下周中国GDP数据是关键，但根据预期情况，该数据可能导致澳洲央行降息的呼声更高(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)

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