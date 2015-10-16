香港房地产：二手住宅楼价按周全线下跌，楼市调整开始--中原地产

路透香港10月16日 - 香港物业代理--中原地产周五发布的数据显示，反映不同区份及住宅类型的楼价分类指数25周以来首见全线下跌，整体二手住宅按周跌1.26%，创九周新低，显示楼市调整开始，楼价将反覆回软。

反映香港二手住宅楼价的中原城市领先指数（CCL）最新报144.61点，按周跌1.26%，跌幅为118周最大。其他分区及分类指数，包括大型及中小型单位指数等按均周下跌。

中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出，这反映楼价调整主要由新界中小型单位带动，市区大型屋苑及豪宅的楼价跟随其后。预料楼价走势短期反覆回软。

今天公布的指数，是根据10月5日至11日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中有近七成的交易是在9月21日至27日签临时买卖合约。