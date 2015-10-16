东南亚股市：亚股大多上涨，银行股下跌拖累泰股回落

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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泰国SET指数 跌0.3%，稍早前触及8月7日以来最高。投资者对近期银行类股涨幅进行获利了结，引发盘谷银行 和泰国汇商银行(SCB) 股价下跌。
“区域资金流入应该能维持强劲势头，为市场提供支撑。有关美联储将延迟升息的预期继续升温，”凯基证券称。
SET指数料将录得0.7%的第二个周线涨幅，外资重返该区域，能源类股也随着全球油价回升而反弹。
东南亚股市本周表现或喜忧参半，越南股市 料涨1.3%，马来西亚股市 涨0.6%，印尼股市 和菲律宾股市 料录得周线跌幅，逆转上周涨势。
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涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 352.66 -1.35 -0.38 -14.15 410.77
新加坡 3033.65 18.51 +0.61 -9.85 3365.15
马来西亚 1716.82 3.57 +0.21 -2.52 1761.25
泰国 1417.45 -7.87 -0.55 -5.36 1497.67
印尼 4521.88 14.69 +0.33 -13.49 5226.95
菲律宾 7055.74 10.34 +0.15 -2.42 7230.57
越南 593.02 0.62 +0.10 +8.69 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 汪红英/刘秀红；审校 高琦/李春喜)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。