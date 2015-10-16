东南亚股市：亚股大多上涨，银行股下跌拖累泰股回落

泰国SET指数 跌0.3%，稍早前触及8月7日以来最高。投资者对近期银行类股涨幅进行获利了结，引发盘谷银行 和泰国汇商银行(SCB) 股价下跌。

“区域资金流入应该能维持强劲势头，为市场提供支撑。有关美联储将延迟升息的预期继续升温，”凯基证券称。

SET指数料将录得0.7%的第二个周线涨幅，外资重返该区域，能源类股也随着全球油价回升而反弹。