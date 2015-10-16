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亚洲 | 2015年 10月 16日 星期五 17:20 BJT

东南亚股市：亚股大多上涨，银行股下跌拖累泰股回落

泰国SET指数 跌0.3%，稍早前触及8月7日以来最高。投资者对近期银行类股涨幅进行获利了结，引发盘谷银行 和泰国汇商银行(SCB) 股价下跌。

“区域资金流入应该能维持强劲势头，为市场提供支撑。有关美联储将延迟升息的预期继续升温，”凯基证券称。

SET指数料将录得0.7%的第二个周线涨幅，外资重返该区域，能源类股也随着全球油价回升而反弹。

东南亚股市本周表现或喜忧参半，越南股市 料涨1.3%，马来西亚股市 涨0.6%，印尼股市 和菲律宾股市 料录得周线跌幅，逆转上周涨势。

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涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 352.66 -1.35 -0.38 -14.15 410.77

新加坡 3033.65 18.51 +0.61 -9.85 3365.15

马来西亚 1716.82 3.57 +0.21 -2.52 1761.25

泰国 1417.45 -7.87 -0.55 -5.36 1497.67

印尼 4521.88 14.69 +0.33 -13.49 5226.95

菲律宾 7055.74 10.34 +0.15 -2.42 7230.57

越南 593.02 0.62 +0.10 +8.69 545.63

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 汪红英/刘秀红；审校 高琦/李春喜)

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