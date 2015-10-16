更新版 1-中国汇市：人民币收跌至一周低点，下周经济数据料不佳贬值预期仍存

* 人民币收跌至一周低点 * 下周一将公布三季度经济数据，预期不佳 * 人民币仍存贬值预期，但下跌空间有限 路透上海10月16日 - 人民币兑美元即期 周五早盘一度下跌逾百点，尾盘略 有回升，最终仍收跌至一周低点，中间价亦走低。交易员称，本周一系列数据数据凸显经中 国济下行压力，人民币贬值压力难消，但大幅贬值可能性亦有限，区间双向波动走势料延续 。 他们并指出，离岸 亦出现明显下跌，两地价差略有扩大；下周一中国国家统计 局将公布三季度经济增长数据，机构普遍预测三季度GDP增幅破七是大概率事件，这或加大 人民币下行压力。 “感觉近期人民币波动率加大了，这几天调整是对前面过快上涨的一个修正，还是会在 区间内双向波动吧，大的升贬都不太可能。”一中资行交易员表示。 国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长盛来运将在下周一介绍2015年前三季 度国民经济运行情况。 路透综合50家机构预测中值结果显示，三季度GDP增速预计破七跌至6.8%，这将为2009 年金融危机以来最低。 全球汇市方面，本周全球经济数据黯淡无光，中国进口和通胀率数据令人失望，进一步 加深对中国经济放缓的担忧。中国及全球经济放缓问题已经影响到美联储加息的考量，令市 场降低了对美联储升息的预期，打压美元走低。 中国外汇交易中心周五更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3511。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3529 6.346 -0.11% 中间价 6.3436 6.3402 -0.05% 成交额 168.73亿美元 211亿美元 日内波动幅度(pips) 133 日高6.3466 日低6.3599 今年以来升贬幅度 -2.34% 2005年汇改以来升贬幅度 30.28% 1年期美元/人民币掉期<CN +1,145 Y1Y=CFXS> 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.3633 6.3489 一年期NDF <CNY1YNDFO 6.508 6.499 R=> 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋/李文科; 审校 杨淑祯/曾祥进)