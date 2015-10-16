《汇市简讯》美元/日圆涨势或丧失动能，继而转头向下

0905GMT * 欧洲盘，美元/日圆昨日高点119.17上方的停止单清除 * 小时图云区也有所突破：link.reuters.com/xaj85w * 小时图云区120.35/71和200日移动均线切入位120.90目前为阻力位 * 日线图：link.reuters.com/waj85w * 预计下周公布的数据将显示日本9月实现贸易顺差，为逢低买入日 圆观点提供支持(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张荻)