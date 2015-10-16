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亚洲 | 2015年 10月 16日 星期五 17:25 BJT

《汇市简讯》美元/日圆涨势或丧失动能，继而转头向下

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    * 欧洲盘，美元/日圆昨日高点119.17上方的停止单清除
    * 小时图云区也有所突破：link.reuters.com/xaj85w
    * 小时图云区120.35/71和200日移动均线切入位120.90目前为阻力位
    * 日线图：link.reuters.com/waj85w
    * 预计下周公布的数据将显示日本9月实现贸易顺差，为逢低买入日
圆观点提供支持(完)
      
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    全部现汇报价             

 (编译 刘秀红；审校 张荻)

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