中国债市：联合资信将河北融投控股集团主体和债项评级由AA+下调至AA

路透上海10月16日 - 中国联合资信评估有限公司周五公告，将河北融投控股集团有限公司主体，及其所发行的14冀融投债 债项信用评级，均由AA+下调至AA-。因其所涉担保风险处置事件，对该公司信用水平和偿债能力已产生重大不利影响。

联合资信表示，经与河北融投控股沟通，由于其下属的河北融投担保公司部分在保企业集中出现逾期和违约，造成后者担保集中代偿风险加大，经营困难，对河北融投控股和其他主要子公司经营和财务产生重大不利影响。

同时，目前河北融投控股2014年年度报告、2015年半年度报告及相关经营数据尚未对外披露。

今年4月，河北融投控股集团传出被托管，以及旗下担保公司被暂停业务的消息。该公司随后发布公告称，就当时安排来看，上半年可收回资金可足额覆盖今年债券利息。

河北融投控股于2014年7月8日发行本金为15亿元人民币固息债 ，期限七年，在第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。票面利率6.76%，首次付息日为2015年7月8日。

近来中国债市违约风险频现。本周二保定天威英利新能源有限公司未能足额兑付当日到期的10亿元中期票据本金，到期本息应为10.57亿元，但仅偿还共计7亿元债券本息。

不过另一债券发行人--南京雨润食品公司，在周一公告可能无法兑付将于18日到期的13亿元三年中票后，今日峰回路转。相关人士对路透表示，该公司已足额完成上述中票的本息兑付，共13.7137亿元，最终避免了债券违约。 (完)

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