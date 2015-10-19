台湾货币市场：短率续处低档，部分短票利率降至0.41%

* 短率持续处于低档 * 外资涌入外银压低利率拆出 * 短票利率微降，部分降至0.41% * 大型券商压低债券附买回利率 记者 罗两莎 路透台北10月19日 - 台湾银行间短率周一大致稳于低位；多位银行资金调度人员指出 ，由于今天市场资金非常宽松，多家中小型民营银行拆款均未全额续借，利率则续处于低档 。 〞今天我这里到单没全续，感觉上大家钱都很多、都不缺钱。〞一位大型金融机构资调 人员说。 他们表示，因近来外资大举汇入，使市场资金更宽松，尤其是外资保管银行资金更为浮 滥，因而压低利率拆出。 一位中型民营银行资调人员即指出，今天持续拆入百亿台币，利率则不变，隔夜或两至 三天利率均仅0.30%。 本地时间 14:45 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.305 32.505 台湾加权股价指数<.TWII 8,631.50 8,604.95 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.302% 0.301% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.340% 0.270-.0350% --一周拆款利率区间 0.300-0.390% 0.300-0.390% **短票利率微幅下滑** 短票市场方面，大型票券公司交易员表示，因市场资金很多，今天利率进一步下调到0. 41%，但大部分仍成交在0.42%。 〞今天我们把利率下调到0.41%，因为银行体系超额准备很多，利率有下调空间。〞一 位大型票券公司主管说。 他表示，今天约有三分之一的短票利率成交在在0.41%，因是第一天下调利率，主要交 易对象为小型银行，料接下来利率将逐步往此水准靠拢。 两位大型票券商主管均指出，最近外资大举汇入，导致市场资金更趋宽松，从上周一大 型金融机构主动把短票利率自0.43%降为0.42%观察，显示市场资金非常多，短票利率有下调 空间。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.42%，但部分已成交在0.41%，上 日为0.42%；60天期、90天期短票则维持上日水准，主要成交在0.43%和0.44%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 422%，前日在0.423%；上日成交量112.20亿台币，前日89亿台币。 今日央行存单到期金额为524亿台币，存单发行金额稍晚公布。 本周定存单到期总额为1兆25.8亿台币，到期情况分别为：周二5,479.50亿、周三1,458 .30亿、周四1,917.50亿以及周五646.50亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为305亿台币，累积至周日超额准备 为3,992亿台币、加计前期1%的超额准备5,723亿台币。 **RP利率微幅拉低** RP利率方面，交易员表示，债券附买回市场因资金宽松，今天部分大型证券商微幅拉低 公债附买回利率，但市场仍在适应利率微降的事实。 〞因为利率开太烂了，以前是大家来排队，现在是我自己去找客户，虽然他们会念一下 ，但还是接受了。〞一位大型券商交易员说。 他表示，近日微幅拉低利率，因是开始把利率往下调，不愿接受者改而四处询价，但也 有人在发发牢騒后还是接受较低的利率，毕竟市场资金非常宽松。 今日证券商10天期公债的附买回利率微幅下调，主要成交在0.42-0.43%，上日为0.43-0 .44%；10天期以上公司债RP主要成交在0.52-0.53%；上日则为0.53-0.54%。 票券公司交易员亦指出，今天市场资金依旧源源不绝的涌入RP市场，资金虽然很多，但 投信公司操作趋保守，天期越做越短，自过去的一周缩短至四天。 〞投信公司大概是担心股票涨上来后，投资人随时可能赎回，以前他们最短是一个礼拜 ，今天只做到这个礼拜。〞他说。 本周的宽松因子有：周二的第一银行金融债还本17亿台币；周四的板信银3.5亿金融债 还本；周五则有巴黎银行2亿澳币金融债的还本。 今天大型票券商与金融机构承作的极短天期债券利率大致持稳。一周公债附买回利率区 间落在0.36-0.40%，上日则在0.36-0.43%；极短天期与一周公司债附买回利率区间落在0.42 -0.45%，上日亦在0.42-0.45%。债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有 所差异。(完) (记者 罗两莎 ；审校 黄凯)