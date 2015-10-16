CNH动态：人民币隔拆利率跌至一年新低，多间港银降人民币存款利息

路透香港10月16日 - 香港离岸人民币短期资金利率周五已全线走低，其中银行同业隔夜拆息(HIBOR)定盘价创下一年新低水平。而多家香港银行亦下调人民币定期存息。市场人士认为，CNH资金利率回落与近期做空人民币的仓位减少有较大关系。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)隔夜资金 已从上周五的5.946%一路降至1.3325%，创下了自去年10月15日以来的新低。而9月底，隔夜资金甚至一度飙升至8.729%历史新高，其余短期限同业拆息亦纷纷回落。市场人士指出，此前不少做空人民币的仓位减少、杠杆资金回撤、两地价差收窄至套利盘大幅减少均会促使短期资金利率回落。

一位外资投行人士表示，“CNH/CNY价差近期一直在收敛，加之短期央行在维稳，套利盘已大幅减少，境外很多人做‘收益率曲线趋陡’交易”，她认为，还有一大原因是，8.11后人民币贬值预期骤然升高，当时点心债市场恐慌性抛售阶段已过，逼仓已减少很多。

另一位中资交易人士认为，CNH这两天人民币虽然也有所贬值，但没有单边趋势，短期资金利率回落与市场上赌贬值的头寸已降低许多有相关。

另一位香港交易人士亦认为，CNH投机盘的敞口近日已经平的（Unwind）差不多了，而不少杠杆资金又回到了银行体系。

CNH银行间隔夜拆借利率中汤森路透综合报隔夜品种 回落最为明显，报0.7/1.2%,两周<CNH2WD=则报2.60/2.85。

本周，香港大众银行、华侨永亨、富邦等均已将部分期限的人民币定期存款利息下调，大众银行7天期人民币定息已降至年息1.70%、华侨永亨的2个月人民币存款下调至年息2.50%。建银亚洲已全线调降三个月、半年及一年的定存利息0.2%。

同时间，美元/CNH远汇一年期掉期点子 报1,510/1,560，自9月30日始已小步回落。