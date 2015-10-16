CNH动态：人民币隔拆利率跌至一年新低，多间港银降人民币存款利息

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透香港10月16日 - 香港离岸人民币短期资金利率周五已全线走低，其中银行同业隔夜拆息(HIBOR)定盘价创下一年新低水平。而多家香港银行亦下调人民币定期存息。市场人士认为，CNH资金利率回落与近期做空人民币的仓位减少有较大关系。
离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)隔夜资金 已从上周五的5.946%一路降至1.3325%，创下了自去年10月15日以来的新低。而9月底，隔夜资金甚至一度飙升至8.729%历史新高，其余短期限同业拆息亦纷纷回落。市场人士指出，此前不少做空人民币的仓位减少、杠杆资金回撤、两地价差收窄至套利盘大幅减少均会促使短期资金利率回落。
一位外资投行人士表示，“CNH/CNY价差近期一直在收敛，加之短期央行在维稳，套利盘已大幅减少，境外很多人做‘收益率曲线趋陡’交易”，她认为，还有一大原因是，8.11后人民币贬值预期骤然升高，当时点心债市场恐慌性抛售阶段已过，逼仓已减少很多。
另一位中资交易人士认为，CNH这两天人民币虽然也有所贬值，但没有单边趋势，短期资金利率回落与市场上赌贬值的头寸已降低许多有相关。
另一位香港交易人士亦认为，CNH投机盘的敞口近日已经平的（Unwind）差不多了，而不少杠杆资金又回到了银行体系。
CNH银行间隔夜拆借利率中汤森路透综合报隔夜品种 回落最为明显，报0.7/1.2%,两周<CNH2WD=则报2.60/2.85。
本周，香港大众银行、华侨永亨、富邦等均已将部分期限的人民币定期存款利息下调，大众银行7天期人民币定息已降至年息1.70%、华侨永亨的2个月人民币存款下调至年息2.50%。建银亚洲已全线调降三个月、半年及一年的定存利息0.2%。
同时间，美元/CNH远汇一年期掉期点子 报1,510/1,560，自9月30日始已小步回落。
因数据引发经济放缓担忧，本地时间18：18分，离岸人民币现汇 报6.3678，较上日跌173点子或0.27%。在岸即期 早盘一度下跌逾百点，尾盘略有回升，最终仍收跌至一周低点，中间价亦走低。（完） (记者 赵红梅；审校 林高丽)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。