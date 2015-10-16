中国新债：上海市下周五将招标发行总额320.2亿元一般和专项地方债

路透上海10月16日 - 中国上海市财政局周五公告，将于下周五(23日)招标发行总额320.2亿元人民币地方债，其中一般债券162.2亿元，专项债券158亿元。

是次招标的一般债券为该市今年第二批，其中新增债券42亿元，置换债券120.2亿元。期限包括五年、七年和10年三种，计划发行规模为5亿元、78.6亿元和78.6亿元。

专项债也为今年第二批，其中新增债券14亿元，置换债券144亿元，期限包括三年、五年、七年和10年，计划发行规模依次为31.5亿元、47.5亿元、47.5亿元和31.5亿元。

招标时间上，一般债券为10月23日上午9:20-10:00，专项债券为10:30-11:10。均自10月26日起发行并计息，招标结束至10月28日进行分销。中诚信国际信用评级公司对上述债券的评级均为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。

而9月10日招标的江苏三年专项债中标利率较下限上浮31个bp，则创今年以来公开招标地方债除流标一期外的上浮幅度新高。(完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)