台湾个股：兆丰金现金增案今日获准生效，估将募集约250亿台币

路透台北10月16日 - 台湾汇银龙头--兆丰金控 周五公布，该公司办理普通股现金增资11.5亿股案，已于今日获台湾金管会核准申报生效，预计这次现增可募集到约250亿台币资金。

兆丰金指出，为强化兆丰银行的资本适足率并支应业务扩充需要，将办理普通股现增11.5亿股，增资后股本将提高至1,360亿台币。

〞估计这次将募集到约250亿台币资金。〞一位法人说。

兆丰金表示，这次现增发行价格预计于10月下旬订价，到9月底每股净值为21.01台币，现增价格不会低于净值，而所募的资金除保留86亿台币用于充实金控营运资金外，其余资金将全数转增资兆丰银行。(完)