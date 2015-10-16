修正-中国新债：湖南省定向发行407亿元一般地方债，利率较下限上浮15%

(标题上应为“湖南省”。)

路透上海10月16日 - 中国湖南省财政厅周五公告，今日采用定向承销方式发行了总额407.3111亿元人民币的地方政府债，全部为一般债券，三至10年各期限利率均较下限均上浮15%。

该省是次定向发行的一般地方债中标利率依次为3.24%、3.36%、3.59%和3.57%。发行规模方面，除三年期为40.1111亿元外，另外三个期限均为122.4亿元。

从此前已公布的地方债定向发行情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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