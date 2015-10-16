国际油市：亚洲柴油及航煤价差仍然持稳，印度需求上升带来支撑

路透新加坡10月16日 - 亚洲柴油及航煤价差周五仍然持稳，业内消息人士称，印度需求的上升为市场带来支撑。

印度9月燃料需求出现逾十年最大增幅，进一步证实该国工业活动升温。

印度柴油消费9月增加20.1%至589万吨，创2005年8月以来最大增幅。

全球最大的石化仓储物流商荷兰孚宝称，由孚宝和Dialog Group共有的马来西亚Pengerang Independent Terminals周四迎来第一批巨型油轮运来的成品油。

标购方面无最新消息。

新加坡现货市场上有一笔航煤交易达成，没有柴油交易。

壳牌从维多公司买进10万桶航煤，10月31日至11月4日装运，每桶价格较10月30日至11月5日新加坡平均报价贴水0.50美元。(完)

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