国际油市：亚洲柴油及航煤价差仍然持稳，印度需求上升带来支撑

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透新加坡10月16日 - 亚洲柴油及航煤价差周五仍然持稳，业内消息人士称，印度需求的上升为市场带来支撑。
印度9月燃料需求出现逾十年最大增幅，进一步证实该国工业活动升温。
印度柴油消费9月增加20.1%至589万吨，创2005年8月以来最大增幅。
全球最大的石化仓储物流商荷兰孚宝称，由孚宝和Dialog Group共有的马来西亚Pengerang Independent Terminals周四迎来第一批巨型油轮运来的成品油。
标购方面无最新消息。
新加坡现货市场上有一笔航煤交易达成，没有柴油交易。
壳牌从维多公司买进10万桶航煤，10月31日至11月4日装运，每桶价格较10月30日至11月5日新加坡平均报价贴水0.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 张荻)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。