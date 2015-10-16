马来西亚期市：棕榈油期货下跌，受疲弱出口前景拖累

路透吉隆坡10月16日 - 马来西亚棕榈油期货周五尾盘下跌，但盘中基本维持区间波动，追随马币(林吉特)波动态势，并受到疲弱的出口前景打压。

马来西亚衍生品交易所指标12月棕榈油期货 跌0.6%，收报每吨2,305马币(林吉特)。

棕榈油价格过去两周追随波动剧烈的马币走势。上周马币一度涨至近15个月高位2,444，随后又跌至三周低位2,216。

船货验证机构周四公布疲弱的出口数据，显示10月1-15日棕榈油出口较上月同期下降近9%。

吉隆坡一位棕榈油交易商称，汇率及印度和中国等传统市场的需求是关注焦点。

“马币宽幅波动...对印度的出口预计不会持续增长，因为他们的节日需求已基本得到满足，”他表示，意指印度的11月排灯节。

“目前的购买活动将较为有限。中国在当前环境下也不会大量买进。”

棕榈油期货合约成交量为46,660口，每口25吨。高于35,000口的日均规模。

路透大宗商品及能源技术市场分析师王涛预计，棕榈油价格已升穿阻力位2,309马币，料将上探2,338水平。

美国12月豆油合约 略降0.1%。大连商品交易所1月豆油合约 跌0.2%。(完)

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